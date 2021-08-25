Темпы вакцинации от COVID-19 в Афганистане сократились на 80%

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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темпы вакцинации от коронавируса в Афганистане сократились на 80% после прихода к власти талибов, сообщает телеканал Al Arabiya.За неделю до прихода к власти талибов было вакцинировано 134,6 тыс. человек, в то время как за неделю после этого - 30,5 тыс. человек. При этом сообщается, что срок годности почти 2 млн доз вакцины истекает в ноябре.Не уточняется, повлиял ли на замедление темпов вакцинации возможный скептицизм талибов по отношению к вакцинации в целом или же это стало результатом общего хаоса в стране.По информации ТАСС, граждане республики получили 1 201 286 доз препаратов от коронавируса. По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Афганистане - 152 660. Число летальных исходов составило 7083.Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по Конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.-0-