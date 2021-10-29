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29 октября 2021, 15:58

Теории заговора и недоверие властям: почему Латвия отправилась в новый локдаун

Фото Getty Images
Фото Getty Images
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29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвия переживает новую волну коронавируса, показатели заболеваемости самые высокие в мире. Власти страны ввели локдаун и просят помощи у других стран ЕС. В сложившейся ситуации латвийские политики винят противников вакцинации и теории заговора, сообщает ВВС.

Врачи ждут повесток

Латвия лидирует среди стран ЕС по уровню заболеваемости коронавирусом - 17,6 тыс. заболевших на 100 тыс. человек. По недельному общему показателю, согласно данным The New York Times, Латвия на первом месте в мире, и пик новой волны еще не пройден.

В латвийских больницах находятся почти 1,5 тыс. пациентов с тяжелой формой коронавируса, еще недавно этот рубеж считался критическим. Сейчас политики и медики прогнозируют: скоро их будет две тысячи, а потом и три.

Латвия отправила запрос о помощи в Агентство гражданской обороны ЕС. Швеция уже направила в страну 120 вентиляторов и 300 мониторов. Однако этого недостаточно, необходимы еще сотни единиц медицинского оборудования и тысячи коек. По словам главы Минздрава страны Даниэльса Павлютса, Латвия приближается к той ситуации, которую "мы не видели даже в кошмарах".

Минздрав намерен требовать объявления всеобщей мобилизации, чего в латвийской истории еще не было. На практике это значит, что государство сможет по повестке призвать медиков из частных клиник, а также тех, кто получил медицинское образование, но не работает по специальности. Зарплату им готово платить государство, за неявку грозит уголовная ответственность.

Латвийское общество врачей в ответ потребовало отставки министра и заявило, что Минздрав перекладывает на врачей ответственность за свои ошибки, например плохо организованную вакцинацию.

Все это происходит на фоне самого жесткого с начала пандемии локдауна - магазины первой необходимости работают до семи вечера, все остальное закрыто. С восьми вечера действует комендантский час.

Виноваты все

Во время одной из пресс-конференций премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что сложившаяся ситуация - ответственность всего общества, а не одного правительства. По его словам, проблема не только и не столько в уровне заболеваемости, сколько в низком уровне вакцинации. И тут Латвия - одна из лидеров в ЕС, только с конца.

На начало локдауна 21 октября полный курс вакцинации прошли 49% населения, это был пятый с конца показатель в Европе. Массовая вакцинация началась в мае, с тех пор любой желающий вне зависимости от возраста и состояния здоровья мог получить одну из одобренных в Евросоюзе вакцин. Но если в мае ежедневно вакцинировались до 23 тыс. человек, то уже летом - не больше 5 тыс. "Заболеваемость была низкой, люди наслаждались летом", - так низкие темпы вакцинации объяснил пресс-секретарь Минздрава Оскар Шнайдер.

Сейчас локдаун и обязательная вакцинация представителей ряда профессий вновь подняли темпы вакцинации: к вечеру 28 октября полностью привились уже более 52% жителей.

Псевдопрививочники

Как выяснилось, в Латвии существует практика фиктивной вакцинации и покупки сертификатов о прививках. Государственная полиция ведет более двадцати уголовных дел о фиктивной вакцинации, в них фигурируют более десяти медработников. По неофициальной информации, сертификат о прививке без самой прививки можно купить за 200-300 евро.

В начале октября 2021 года вся страна обсуждала трагический случай: от коронавируса умерла учительница. И, судя по предварительным данным, она не хотела прививаться, несмотря на обязанность сделать это, и ее сын, видимо, купил и подарил ей сертификат.

Национальная лаборатория микробиологии получает как минимум по десять "подозрительных" анализов в неделю. Речь идет о вроде бы вакцинированных пациентах, которые попадают в больницу с тяжелой формой коронавируса, а потом оказывается, что в их крови нет антител, которые должны были бы появиться после вакцинации. Такие анализы могут стать поводом проверки и новых дел.

Опять русские?

Политики и медики рассуждают, почему жители Латвии никак не хотят прививаться, если плюсы вакцинации вроде очевидны: 78% заразившихся коронавирусом сейчас не привиты, 85% пациентов с тяжелой формой - тоже не привиты.

Одна из версий, которую обсуждают в латвийском обществе, - меньше всего вакцинировано русскоязычное население, это почти четверть от всех жителей Латвии. А причина этого та, что государство начинало информационную кампанию на латвийском языке, поэтому русскоязычные не до конца поняли серьезность ситуации.

Ряд латвийских СМИ со ссылкой на медиков сообщали, что большинство пациентов ковидных отделений - именно русскоязычные. "У нас нет таких данных", - заявил в ответ министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

28 октября статистическое управление Латвии опубликовало свои данные (оговорившись, что это результат экспериментального подсчета и его нельзя считать официальным). Из них следует, что русских пациентов в больницах 42%, латвийцев - 52%, еще 6% - другие национальности.

Чипы, блютус и эмбрионы

Зато власти Латвии отмечают высокую популярность теорий заговора. "Немецкие ученые обнаружили чипы в голове умерших после вакцинации", "с мозгом вакцинированных можно связаться при помощи блютус", "вакцины связаны с зародышами, убитыми во время абортов" - вся мировая классика ковидных теорий заговора переведена на латышский язык и активно распространяется через соцсети. У самых популярных таких каналов и аккаунтов - тысячи и десятки тысяч подписчиков. Их суммарная аудитория в соцсетях превышает аудиторию национального общественного телевидения.

"Жители Латвии не доверяют правительству, уровень доверия властям один из самых низких в ЕС, - рассказал социолог Арнис Кактиньш. - А если люди не верят властям, то они не доверяют и тому, к чему власти призывают - например, вакцинироваться".

В такой ситуации, по словам социолога, население раньше или позже начинает искать альтернативные точки зрения и источники информации. "А в джунглях интернета сегодня можно найти что угодно", - добавил он.

По словам представительницы Государственной полиции Латвии Гиты Гжибовска, законодательство страны в принципе не предусматривает ответственность за распространение фейков. Полиция, по ее словам, мониторит интернет, однако привлечь к ответственности авторов фейков можно только в том случае, если их действия попадают под статью о хулиганстве. На данный момент ведется расследование только одного такого дела.-0-

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вакцинация вирус Латвия
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