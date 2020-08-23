Теракт на востоке Афганистана: погибли семь человек

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь человек погибли в результате теракта на востоке Афганистана, сообщает агентство "Анадолу".

Взрывное устройство, установленное у обочины дороги в районе Дереи-Кыйак, было приведено в действие, когда рядом проезжал автомобиль с гражданскими лицами. В числе погибших есть дети. На данный момент ни одна организация не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Накануне в результате вооруженного нападения боевиков движения "Талибан" на блокпост в провинции Тахар погибли девять сотрудников правопорядка, еще двое получили ранения.-0-