Теракт у министерства связи в Кабуле унес 12 жизней

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У здания Министерства коммуникаций и информационных технологий Афганистана в Кабуле 20 апреля прогремел взрыв. Погибли 12 человек, шестеро пострадали, сообщает
Полиция эвакуировала около двух тысяч сотрудников ведомства и людей из соседних зданий.
Место происшествия оцепили. В ходе полицейской операции правоохранителям удалось ликвидировать пятерых боевиков, однако ни одна из экстремистских организаций не взяла на себя ответственность за нападение.-0-
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