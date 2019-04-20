Теракт у министерства связи в Кабуле унес 12 жизней

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У здания Министерства коммуникаций и информационных технологий Афганистана в Кабуле 20 апреля прогремел взрыв. Погибли 12 человек, шестеро пострадали, сообщает Pajhwok .

Полиция эвакуировала около двух тысяч сотрудников ведомства и людей из соседних зданий.

Место происшествия оцепили. В ходе полицейской операции правоохранителям удалось ликвидировать пятерых боевиков, однако ни одна из экстремистских организаций не взяла на себя ответственность за нападение.-0-