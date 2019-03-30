Тереза Мэй планирует провести четвертое голосование в парламенте по Brexit

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается провести на следующей неделе четвертое голосование в парламенте по соглашению об условиях выхода королевства из Евросоюза (Brexit), сообщает газета The Daily Telegraph .

По данным издания, если депутаты Палаты общин вновь отвергнут сделку о выходе из ЕС, согласованную британским премьером во время переговоров с европейскими лидерами, то Мэй может инициировать досрочные всеобщие парламентские выборы, чтобы таким образом выйти из тупиковой ситуации с Brexit.

Как сообщалось, накануне депутаты Палаты общин большинством голосов в третий раз отклонили сделку по Brexit.-0-