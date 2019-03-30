Тереза Мэй планирует провести четвертое голосование в парламенте по Brexit

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается провести на следующей неделе четвертое голосование в парламенте по соглашению об условиях выхода королевства из Евросоюза (Brexit), сообщает газета
По данным издания, если депутаты Палаты общин вновь отвергнут сделку о выходе из ЕС, согласованную британским премьером во время переговоров с европейскими лидерами, то Мэй может инициировать досрочные всеобщие парламентские выборы, чтобы таким образом выйти из тупиковой ситуации с Brexit.
Как сообщалось, накануне депутаты Палаты общин большинством голосов в третий раз отклонили сделку по Brexit.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3889 BYN
|2.385 BYN
|2.39 BYN
|USD
|2.1285 BYN
|2.125 BYN
|2.129 BYN
|RUB
|3.2871 BYN
|3.281 BYN
|3.289 BYN