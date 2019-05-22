Тереза Мэй согласилась на голосование о проведении нового референдума по Brexit

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что согласна на голосование в Палате общин о проведении второго референдума по Brexit, информирует ВВС .

Британский премьер сообщила, что ее кабинет готов пойти на определенные компромиссы, чтобы убедить депутатов все-таки проголосовать за проект соглашения о выходе. И один из этих компромиссов - голосование по вопросу о том, проводить или не проводить новый референдум.

Тереза Мэй намерена предпринять четвертую попытку провести через парламент проект соглашения о выходе из ЕС в первую неделю июня. После этого она обещает, вне зависимости от исхода голосования, сообщить однопартийцам, когда уйдет в отставку. Предполагается, что Тереза Мэй покинет посты главы Консервативной партии и премьер-министра летом.-0-