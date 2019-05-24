24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила об отставке. Она покинет пост главы Консервативной партии и премьер-министра 7 июня, сообщает британское издание
Такое заявление Тереза Мэй сделала сегодня на пороге своей официальной резиденции на Даунгинг-стрит. "Я сделала все от меня зависящее, чтобы убедить членов парламента поддержать сделку по Brexit. Но, к сожалению, я не смогла этого сделать", - сказала премьер-министр.
Процесс выбора нового лидера начнется на следующей неделе.-0-
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