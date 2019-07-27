Террорист устроил взрыв в Сирии

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Террорист, разыскиваемый сирийскими властями, устроил взрыв в провинции Дераа и ранил несколько солдат. Об этом сообщило 27 июля агентство SANA.

По его информации, взрыв прогремел, когда сирийские военнослужащие брали штурмом укрытие боевиков в поселке Млиха-Атташ в рамках антитеррористической операции юге Сирии.

Все пострадавшие доставлены в военный госпиталь в городе Санамейн, где им оказана медицинская помощь.

17 июля террористы, которые активизировались в южной провинции Дераа, подорвали бомбу на пути следования военного патруля возле населенного пункта Эль-Ядуда. По сведениям газеты "Аш-Шарк аль-Аусат", погибли шесть военнослужащих и 15 получили ранения.-0-