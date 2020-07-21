Террорист в Луцке отказывается отпустить заложников

21 июля, Киев /БЕЛТА - ТАСС/. Правоохранительные органы Украины привлекли для переговоров с террористом, захватившим автобус с пассажирами в Луцке, его родственников, однако пока он на существенные уступки не идет. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Установлена его жена, и мы связались с ней, с его хорошими знакомыми. Все они уговаривают его сложить оружие, сдаться, но пока что он не идет навстречу. Каких-либо новых условий он не выдвигал", - отметил Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Первый замглавы Нацполиции Евгений Коваль подошел к автобусу и передал для заложников еду и воду.-0-

В Украине вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками Начальник ГУ ЧП в Волынской области Юрий Крошко заявил, что ситуация под контролем. Пострадавших нет. По предварительной информации, в автобусе находятся около 20 заложников.

Полиция Украины открыла дело из-за захвата автобуса в Луцке В полиции отметили, что сейчас ведут переговоры с захватчиком, но мужчина, личность которого установлена, на контакт не идет. Также в полиции подчеркнули, что его требования не содержат никакой конкретики.

Захвативший заложников в Луцке ранее находился на психиатрическом лечении По словам заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, мужчина, захвативший заложников, позвонил сегодня утром в полицию, представившись именем Максим Плохой.

Возле автобуса с заложниками в Луцке прогремел взрыв Известно, что около 15.20 по местному времени захватчик бросил из автобуса неустановленное взрывное устройство, которое взорвалось.