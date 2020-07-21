Террорист в Луцке отпустил трех заложников

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Террорист, который сегодня со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками в Луцке, отпустил трех человек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел страны Арсена Авакова и его заместителя Антона Геращенко.

В числе заложников, которых отпустили, пожилая женщина, подросток и, по данным ТАСС, молодая беременная женщина.

В эфире телеканала "112 Украина" Антон Геращенко сообщил, что среди заложников есть раненый - ему оказана помощь. Замминистра отметил, что в автобусе находятся около 10 человек.-0-