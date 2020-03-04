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04 марта 2020, 14:21

Террористы пытались провести химическую атаку в Сирии - Центр по примирению

Фото Агентства Анадолу
Фото Агентства Анадолу

4 марта, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Террористы пытались взорвать емкости с отравляющими веществами в сирийском городе Саракиб. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"В целях срыва продвижения сирийских правительственных войск в западных кварталах населенного пункта Саракиб и последующего выдвижения обвинений в применении ими химического оружия 2 марта в темное время суток группа террористов численностью до 15 человек предприняла попытку взорвать фугасные боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами", - говорится в сообщении.

Однако, отметили в Центре, из-за отсутствия опыта и навыков обращения с отравляющими веществами боевики нарушили герметичность одной из емкостей, допустив утечку рядом с собой. "В результате инцидента террористы получили сильные химические отравления, так и не сумев осуществить подрыв боеприпасов и реализовать провокацию", - сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

В сообщении уточняется, что "неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с использованием химического оружия" были получены 3 марта во время ответных действий сирийской армии против террористов "Хайат Тахрир аш-Шам" (новое название террористической организации "Джебхат ан-Нусра") на востоке зоны деэскалации Идлиб. "Центр по примирению враждующих сторон в Сирии располагает неопровержимыми данными, подтверждающими инцидент, которые будут обнародованы в ближайшее время", - подчеркнули его представители.-0-

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