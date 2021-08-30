Террористы в Кашмире активизировались после вывода войск США из Афганистана

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Террористы активизировались на индийской союзной территории Джамму и Кашмир на севере страны с началом вывода американских войск из Афганистана, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

Источники телеканала в индийских спецслужбах заявили, что попытки совершения террористических атак фиксируются в последнее время регулярно.

"Каждый день в течение последнего месяца сообщается или о нападении с применением самодельных взрывных устройств на силы безопасности, или о нападениях на политических лидеров", - сказал телеканалу высокопоставленный источник.

По его данным, в Кашмирскую долину проникли по крайней мере шесть групп террористов, которые планируют атаки на важные цели. Уровень насилия в Джамму и Кашмире значительно вырос за последний месяц. Источник телеканала также отметил, что около 300 террористов снова собрались в лагерях на сопредельной территории. "Мы также начеку и готовы", - сказал собеседник телеканала.

По его словам, спецслужбы Индии внимательно отслеживают информацию в социальных сетях. После захвата Кабула боевиками радикального движения "Талибан" две недели назад в социальных сетях в Кашмире появляются поздравления в адрес талибов. "Недавно широкую популярность в Джамму и Кашмире получило видео, которое стало вирусным. В этом видео некие парни, которые перебрались в Афганистан, чтобы воевать вместе с "Талибаном", теперь вернулись в оккупированный Пакистаном Кашмир. Видео демонстрирует, что их приветствуют как героев", - отметил источник.

14 апреля президент США объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Западные государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.-0-