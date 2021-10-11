The Baltic Word: санкции Литвы против соседних стран напрямую влияют на благосостояние литовцев

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кажется, что правительство Литвы гораздо больше заботится о своем имидже в глазах партнеров по ЕС и НАТО, чем о своем населении. Ссорясь с соседними государствами, Литва наносит урон своей же экономике. Такая контрпродуктивность очевидна для всех, кроме литовских властей, пишет The Baltic Word.

За последний год Литве удалось поссориться с такими важными для ее экономики государствами, как Китай и Беларусь, осудить Венгрию за запрет на распространение изображений ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних, Латвию и Эстонию - за отказ полностью отключить энергоснабжение Беларуси. Судя по действиям властей, у Литвы мало инструментов для достижения своих политических целей. Поэтому руководство Литвы решило добиться желаемых результатов, потребовав от стран - членов ЕС и НАТО различных санкций в отношении тех стран, которые, по их мнению, плохо себя ведут.

"Призывая к санкциям и демонстрируя "непоколебимую политическую волю", Литва обнажила "благосостояние" собственного населения", - отмечает The Baltic Word.

Так, цены на централизованное отопление в Литве в этом году вырастут в среднем примерно на 30%. Цены на биотопливо, за счет которого в Литве производят 70% теплоэнергии, сейчас примерно на 40% выше, чем в прошлом году.

"Такой огромный скачок цен в такое напряженное время может угрожать социальным кризисом и еще большим ростом напряженности в обществе. Мы считаем, что государство должно взять на себя ответственность за управление ростом цен, особенно с учетом положения наиболее уязвимых членов общества и потенциальных последствий для них. Тем более что такие компании, как Ignitis или Вильнюсские тепловые сети, имеют не только финансовые ресурсы, но и определенные обязанности", - резюмировал Лукас Тамулинас, председатель движения LSDP Momentum Vilnius.

Следует отметить, что, по данным Департамента статистики Литвы, цены на потребительские товары и услуги в стране растут восьмой месяц подряд. По последним данным, годовая инфляция составляет 5%.

Ранее стало известно, что в 2020 году каждый пятый житель Литвы находился за чертой бедности. При этом пенсионеры считаются одной из самых уязвимых групп в Литве. В 2019 году Литва вошла в пятерку ведущих антилидеров ЕС по уровню риска бедности для пенсионеров. Доля людей старше 65 лет, подверженных риску бедности, составила 18,7%.

"В такой ситуации санкции, введенные в отношении соседних стран, которые тесно связаны с литовской экономикой и напрямую влияют на благосостояние жителей Литвы, по меньшей мере наносят ущерб. Тем более что, по словам спикера Палаты представителей белорусского парламента Владимира Андрейченко, объединение экономических потенциалов Минска и Москвы стало бы хорошим ответом на санкции. Оказалось, что сама Литва усиливает своих противников. Такая контрпродуктивность очевидна для всех в Литве, кроме ее властей", - резюмирует The Baltic Word.-0-