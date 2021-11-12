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12 ноября 2021, 17:45

The Hill: при Байдене существенно возросло число мигрантов, находящихся в США под наблюдением

Фото Associated Press
Фото Associated Press

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число мигрантов, находящихся под наблюдением в рамках программы надзора за приезжими, астрономически возросло в США при администрации Джо Байдена. Об этом сообщает американское издание The Hill.

Как отмечает издание, сейчас в стране под наблюдением находятся 132 тыс. мигрантов, в начале года их число составляло 86 тыс. Этот факт встревожил правозащитников, которые убеждены, что программа наносит вред психическому и физическому здоровью мигрантов.

Программа надзора за приезжими фактически не предусматривает никаких временных ограничений, то есть мигранты могут находиться под надзором неопределенно долгое время. Критики считают, что все эти факторы не могут сформировать представление о США как о свободной стране.

"Слишком много людей в этой администрации и предыдущих администрациях рассматривали эти программы электронного наблюдения как относительно безвредные и эффективные альтернативы центрам временного содержания", - сказал директор клиники иммиграционной юстиции при Йельской школе права Питер Марковиц. - Я думаю, судя по тому, что мы наблюдаем, они не являются ни безвредными, ни альтернативными содержанию в центрах".

При этом, как подчеркивает The Hill, при Байдене число мигрантов, находящихся в центрах временного содержания, не уменьшилось. Их количество фактически удвоилось и составляет 22 тыс. человек.

Программа надзора за приезжими (ISAP) была запущена в США в 2004 году в качестве альтернативы традиционным центрам временного содержания мигрантов. В настоящее время реализуется уже четвертая версия ISAP. Программа позволяет не ограничивать физическую свободу мигрантов, но при этом они постоянно находятся наблюдением Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE). Наблюдение реализуется с помощью различных технических и административных средств. В том числе с помощью электронных браслетов, благодаря чему мигранты круглосуточно находятся под наблюдением ICE. Кроме того, сотрудники службы регулярно наносят визиты по месту проживания мигрантов. -0-

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