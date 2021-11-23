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23 ноября 2021, 16:11

The New York Times: разжиганию миграционного кризиса в Европе способствовали социальные сети

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23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальные сети усугубили миграционный кризис на границе Беларуси и Польши и помогли контрабандистам нажиться на отчаявшихся людях, пытающихся добраться до Европы, пишут журналисты американской газеты The New York Times.

Социальные сети, в частности Facebook, стали площадкой для публикации пустых обещаний спекулянтов и шарлатанов в интернете. "С июля активность в Facebook на арабском и курдском языках, связанная с миграцией в ЕС через Беларусь, стремительно растет", - сказала Моника Рихтер, руководитель отдела исследований и анализа аналитической компании Semantic Visions, которая отслеживает активность в социальных сетях. Она отметила, что Facebook усугубил кризис с беженцами.

По словам исследователей, контрабандисты открыто делились своими телефонными номерами и рекламировали свои услуги в Facebook, включая видеоотзывы людей, которые, как утверждается, успешно достигли Германии через Беларусь и Польшу. В одном из постов контрабандист рекламировал "ежедневные поездки из Минска в Германию, расстояние между которыми составляет всего 20 км".

"Почувствовав прибыльную возможность для бизнеса, туристические компании Иракского Курдистана начали размещать рекламу в Facebook и на других платформах о наличии виз в Беларусь", - пишет The New York Times. Таким образом, контрабандисты использовали социальные сети для продвижения своего бизнеса.

С июля Semantic Visions выявила десятки групп в Facebook, созданных для обмена информацией о маршрутах миграции и используемых контрабандистами для рекламы своих услуг. Согласно Semantic Visions, такие группы за несколько месяцев увеличили число подписчиков в два-три раза. Аналогичные группы также были выявлены на платформе обмена сообщениями Telegram.

"Наши результаты показывают, в какой степени платформы социальных сетей, в частности Facebook, использовались в качестве фактического рынка для контрабанды людей в Европейский союз", - говорится в отчете Semantic Visions, распространенном среди официальных лиц Евросоюза.

Сама компания Facebook, теперь официально известная как Meta, заявила, что на ее платформе запрещены материалы, которые способствуют контрабанде людей, а специалистами компании ведется работа по отслеживанию и обнаружению материалов, связанных с миграционным кризисом. В компании также заявляют о сотрудничестве с правоохранительными органами и неправительственными организациями, чтобы противостоять потоку фейковых новостей, касающихся миграции.

Но события показывают обратное. Во время европейского миграционного кризиса в 2015 году Facebook уже сталкивался с аналогичными обвинениями в свой адрес. И сейчас компания по-прежнему изо всех сил пытается сохранить запрещенные материалы на своей платформе, особенно те, которые публикуются не на английском языке.

"Facebook не воспринимает свою ответственность всерьез, и как прямое следствие этого мы видим отчаявшихся людей", - сказал Йерун Ленаерс, член Европейского парламента от Нидерландов.

По данным The New York Times, в прошлую пятницу беженцы на польской границе получили сообщения в социальных сетях, что попасть в Европу все еще возможно. Нужно лишь заплатить $7 тыс. гиду, который "знает легкий путь" через белорусско-польскую границу и через многочисленные шеренги польских солдат и пограничников на другой стороне. Рекар Хамид, бывший учитель математики из Иракского Курдистана, который уже заплатил около $10 тыс. туристическим агентам в Ираке за "пакетный тур", высмеял это предложение как очередную аферу. Но Муса Хама, еще один курд из Ирака, посетовал, что никакая проверка фактов не помешает людям цепляться за соломинку надежды, предоставленную Facebook. "Люди в отчаянии, поэтому верят во что угодно", - сказал он.-0-

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