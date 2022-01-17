The Observer: противники вакцинации в Великобритании начали формировать экстремистские группировки

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британские ведомства, занимающиеся борьбой с терроризмом, опасаются, что противники вакцинации в стране могут перейти к насильственным действиям. Об этом говорится в материале британской газеты The Observer, сообщает ТАСС.

Отмечается, что подразделение МВД по безопасности и борьбе с терроризмом, а также отдел по борьбе с дезинформацией в составе Министерства цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании в настоящее время активно наблюдают за деятельностью антиваксеров в социальных сетях. Согласно последним разведывательным данным, некоторые противники вакцинации начали формировать "экстремистские группировки", которые также пропагандируют ненависть на расовой или национальной почве.

"Это вызывает все больше опасений и изучается на самом высоком уровне, - заявил изданию источник в правительстве Соединенного Королевства. - Канцелярия премьер-министра напрямую получает эти отчеты. Премьер-министр знаком с ними. Существует консенсус относительно того, что мы не одержали очевидную победу (в информационной войне. - Прим. ТАСС). В следующий раз нам нужно будет действовать лучше".

В частности, The Observer обратил внимание на то, что организация Alpha Men Assemble уже проводит тренировки военного характера, готовясь к "войне с ковидной политикой правительства". В канале организации в Telegram, на который подписаны более 7 тыс. пользователей, содержатся инструкции по тому, как избежать телефонной слежки, а также призывы посетить занятия по самообороне с участием профессионалов. Другая антиваксерская группировка - Veterans 4 Freedom ("Ветераны за свободу") - обсуждает возможность насильственного бунта, направленного на центры вакцинации.

Ранее в Великобритании противники вакцинации штурмовали здания госучреждений, газет и телеканалов, прививочных центров и учебных заведений, критикуя власти за навязывание вакцинной политики. Одним из самых видных антиваксеров в королевстве является Пирс Корбин - старший брат бывшего лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина. В декабре прошлого года 74-летний Пирс Корбин призывал поджигать офисы парламентариев, которые поддерживают коронавирусные ограничения.

В Великобритании с осени 2021 года ведется масштабная кампания вакцинации населения бустерной дозой. По состоянию на 16 января в общей сложности ревакцинацию прошли 63,1% жителей королевства старше 12 лет (36,2 млн человек). Обе дозы вакцины получили 83,2% населения в возрасте от 12 лет (47,8 млн пациентов), первую дозу - 90,5% (52 млн жителей).-0-