The Washington Post: большинство стран ЕС не поддерживает антироссийские санкции

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство европейских стран считает, что введение санкций против России было излишним, так как Москва, по их мнению, является важной как с экономической, так и с геополитической точки зрения, пишет The Washington Post.

По данным газеты, в 2015 году премьер-министр Греции Алексис Ципрас назвал их бессмысленными, а позже министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что будет добиваться отмены санкционного режима.

Авторы статьи приводят данные опроса жителей стран Евросоюза. Так, в Испании только 10% опрошенных видят необходимость экономических санкций против России, а вот 62% поляков, наоборот, потребовали их ужесточения. Кроме того, не все европейцы рассматривают Россию как угрозу для свой страны. Так, в Венгрии только 14%, а в Греции 39% согласны с этим мнением. А вот жители Болгарии считают, что самой большой угрозой являются США.

Тем не менее, хотя население определенных государств поддерживает санкции, бизнес-элита этих же стран остается равнодушной к запретам. Россия является важным торговым партнером, например, для Польши, поскольку польские экспортеры из многих секторов отправляют свои товары и услуги на восток. Также, несмотря на санкции, РФ по-прежнему является крупнейшим направлением экспорта Эстонии и многих других стран.-0-