Time присвоил звание "Человек года" Байдену и Харрис

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победивший на выборах президента США Джо Байден назван Человеком года по версии журнала Time, престижного звания удостоена и будущий вице-президент Камала Харрис, сообщает ВВС.

В Твиттере журнала новость об этом сопровождается сообщением: "Человек года" это не только вопрос уходящего года, но и вопрос того, куда мы направляемся".

Там же появился видеоролик, на котором победителей представляет певец Брюс Спрингстин.

На выборах Байден заручился 270 голосами выборщиков, достаточными для победы на президентских выборах, и обошел нынешнего президента Дональда Трампа, который продолжает добиваться пересчета голосов в судах.

Харрис станет первым вице-президентом-афроамериканкой и одновременно первой американкой азиатского происхождения на этом посту.

В 2019 году Человеком года по версии Time была названа шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг.-0-