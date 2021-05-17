Титул "Мисс Вселенная" завоевала представительница Мексики

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительница Мексики Андреа Меса стала победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная", сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал FYI.

Андреа Меса работает программистом, поддерживает туризм в штате Чиуауа, выступает за борьбу против насилия по гендерному признаку. Бриллиантовую корону 26-летней победительнице вручала "Мисс Вселенная" 2019 года, представительница ЮАР Зозибини Тунци. Второе место в нынешнем конкурсе заняла представительница Бразилии Жулия Гама, третье - перуанка Яник Масета.

В финальную часть церемонии вышли 10 конкурсанток, после вопросов от жюри число претенденток на корону сократилось до пяти. В итоге за победу боролись представительницы Перу, Доминиканской Республики, Бразилии, Индии и Мексики. Последним испытанием для них стала речь на предложенную тему. Андреа Меса высказалась насчет стандартов красоты.

69-я церемония конкурса, из-за пандемии определившая в этом году "Мисс Вселенную" 2020 года, прошла в Голливуде. Финалисток и победительницу отобрало полностью женское жюри.-0-