Тяжелые бои в Нагорном Карабахе продолжаются

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 8 ноября, что армия страны взяла под контроль стратегически важный город Шуша (по-армянски Шуши), расположенный в 11 км от столицы непризнанной республики Нагорный Карабах Степанакерта. Об этом сообщает Euronews .

Уточняется, что через Шуши идет дорога, которая связывает столицу с Арменией.

В Министерстве обороны Армении утверждения азербайджанского лидера оперативно опровергли. На сайте ведомства сообщается о ракетных ударах по Степанакерту. В Министерстве обороны Азербайджана в ответ на сообщение Армении заявили о полном контроле над Шуши. Жители Азербайджана слова Алиева встретили с ликованием и вышли на улицы страны с национальными флагами.

Фото АзерТАдж

8 ноября в Баку на переговоры с Алиевым прибыли министры иностранных дел и национальной обороны Турции Мевлют Чавушоглу и Хулуси Акар.

Официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook написал: "Бои в Шуши продолжаются, ждите и верьте в нашу армию". По его словам, ситуация может разрешиться уже 9 ноября.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Армения и Азербайджан сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Президент России Владимир Путин заявил 22 октября, что обе стороны конфликта в Нагорном Карабахе несут большие потери, общее число погибших приближается к 5 тыс. Армения и Азербайджан уже трижды достигали договоренности о прекращении огня, однако практически сразу каждая из сторон сообщала о нарушениях. Стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Из Карабаха от боевых действий бежали десятки тысяч мирных жителей, при этом общая численность населения территории составляет около 150 тыс. человек.-0-