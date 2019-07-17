ТКГ договорилась о ремонте моста в Станице Луганской - Сайдик

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины пришли к общему пониманию по вопросу ремонта и эксплуатации моста в Станице Луганской. Об этом сегодня журналистам сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

Как проинформировал Мартин Сайдик, ТКГ при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей пришла к общему пониманию по вопросу ремонта и эксплуатации моста в Станице Луганской в свете договоренностей, достигнутых политическими советниками нормандского формата. "Стороны ознакомят рабочую группу по гуманитарным вопросам в течение 10 дней со своими частями проекта ремонта моста через реку Северский Донец на участке разведения (сил и средств. - Прим. БЕЛТА) в районе Станицы Луганской. Второе - стороны одновременно начинают ремонт моста. Украинская сторона восстановит обрушенный пролет моста, ОРЛО восстановят покрытие и ограждения", - процитировал заявление спецпредставитель.

"Непосредственно перед началом ремонта сторонами производится демонтаж фортификационных сооружений, синхронно и одновременно, начиная с сооружений на мосту", - сказал Мартин Сайдик.

Также стороны принимают обязательство не использовать мост в военных целях, для диверсионной или политической деятельности. "Мост будет использоваться сторонами исключительно в гражданских целях", - отметил дипломат.

В случае же, если одна из сторон будет проводить некие работы на мосту, она обязуется информировать об этом другую сторону или ТКГ. При необходимости действия нужно будет согласовывать с ТКГ.

Мартин Сайдик отметил, что ежедневно по мосту проходят до 13 тыс. человек. Он также предположил, что из-за ремонта переход линии соприкосновения по мосту будет на некоторое время закрыт. "Но самое главное, что мы условились о ремонте моста, и это действительно большое достижение", - подчеркнул он. Переговоры об этом ремонте шли больше трех лет.

Сегодня гуманитарная рабочая группа продолжила обсуждение вопросов, связанных с удерживаемыми в связи с конфликтом. По словам Мартина Сайдика, дискуссии прошли в очень доброжелательном духе.

Политическая подгруппа продолжила обсуждение вопросов, связанных с имплементацией формулы Штайнмайера, амнистией и местными выборами в ОРЛО и ОРДО.-0-