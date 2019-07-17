ТКГ договорилась о ремонте моста в Станице Луганской - Сайдик

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины пришли к общему пониманию по вопросу ремонта и эксплуатации моста в Станице Луганской. Об этом сегодня журналистам сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.
Как проинформировал Мартин Сайдик, ТКГ при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей пришла к общему пониманию по вопросу ремонта и эксплуатации моста в Станице Луганской в свете договоренностей, достигнутых политическими советниками нормандского формата. "Стороны ознакомят рабочую группу по гуманитарным вопросам в течение 10 дней со своими частями проекта ремонта моста через реку Северский Донец на участке разведения (сил и средств. - Прим. БЕЛТА) в районе Станицы Луганской. Второе - стороны одновременно начинают ремонт моста. Украинская сторона восстановит обрушенный пролет моста, ОРЛО восстановят покрытие и ограждения", - процитировал заявление спецпредставитель.
"Непосредственно перед началом ремонта сторонами производится демонтаж фортификационных сооружений, синхронно и одновременно, начиная с сооружений на мосту", - сказал Мартин Сайдик.
Также стороны принимают обязательство не использовать мост в военных целях, для диверсионной или политической деятельности. "Мост будет использоваться сторонами исключительно в гражданских целях", - отметил дипломат.
В случае же, если одна из сторон будет проводить некие работы на мосту, она обязуется информировать об этом другую сторону или ТКГ. При необходимости действия нужно будет согласовывать с ТКГ.
Мартин Сайдик отметил, что ежедневно по мосту проходят до 13 тыс. человек. Он также предположил, что из-за ремонта переход линии соприкосновения по мосту будет на некоторое время закрыт. "Но самое главное, что мы условились о ремонте моста, и это действительно большое достижение", - подчеркнул он. Переговоры об этом ремонте шли больше трех лет.
Сегодня гуманитарная рабочая группа продолжила обсуждение вопросов, связанных с удерживаемыми в связи с конфликтом. По словам Мартина Сайдика, дискуссии прошли в очень доброжелательном духе.
Политическая подгруппа продолжила обсуждение вопросов, связанных с имплементацией формулы Штайнмайера, амнистией и местными выборами в ОРЛО и ОРДО.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2787 BYN
|2.275 BYN
|2.28 BYN
|USD
|2.0341 BYN
|2.029 BYN
|2.033 BYN
|RUB
|3.2311 BYN
|3.222 BYN
|3.232 BYN