Токаев избран председателем правящей партии Казахстана "Нур Отан"

Касым-Жомарт Токаев. Фото Казинформ
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев избран председателем правящей в стране партии "Нур Отан", сообщает Казинформ.
"Решением внеочередного XXI съезда партии "Нур Отан" президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии "Нур Отан", - говорится в сообщении пресс-службы президента в Twitter.
Ранее предложение об избрании Токаева на этот пост внес первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.-0-