Токаев: Казахстан нуждается в атомной электроэнергии

8 февраля, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заявил, что стране необходима атомная электроэнергия.

"Я не понимаю, почему ответственные лица дипломатично уходят от ответов на вопросы о строительстве атомной станции. Ведь нужно прямо сказать - без чистой атомной энергии мы потеряем всю экономику. Нам позарез нужна электроэнергия, причем атомная, чистая электроэнергия. Нельзя идти на поводу у популистов, которые не разбираются в экономических реалиях. Нужно профессионально разъяснять значение атомной энергетики", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.

Глава государства напомнил, что Казахстан недавно столкнулся с регулярными перебоями в работе системы энергоснабжения. "Самый яркий пример - недавнее отключение электроэнергии на юге страны. Мы отчасти зависим от качественной работы энергосистем сопредельных государств, поэтому проблемы энергетической безопасности страны нужно срочно решать",- заявил президент.-0-