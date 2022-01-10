Токаев: миссия миротворческого контингента ОДКБ была в высшей степени эффективной и полезной

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия миротворческого контингента ОДКБ была в высшей степени эффективной и полезной. Об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил сегодня на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.
"Миссия миротворческого контингента ОДКБ была в высшей степени эффективной, полезной. С нашей стороны, как я думаю, этот урок Казахстана будет полезен и для всех государств - партнеров по организации", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
"Ни в коем случае нельзя допускать информационного вакуума, чтобы его наполняли провокаторы или недоброжелатели. К сожалению, в нашем случае это продолжается", - подчеркнул он.
Президент Казахстана отметил, что в сложившейся ситуации недавнее решение об учреждении института официального представителя генерального секретаря ОДКБ по миротворческой деятельности подтверждает свою актуальность.-0-