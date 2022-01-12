Токаев: организованный вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана начнется 13 января

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что 13 января начнется организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана. Об этом сообщает новостной портал zakon.kz.

"Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней. Само пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алматы, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране. Безусловно, это имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Миссия оценивается как очень успешная", - заявил Токаев.-0-

Путин и Пашинян отметили эффективные скоординированные действия миротворцев ОДКБ в Казахстане