Токаев поручил начать ревакцинацию казахстанцев от COVID-19

4 октября, Экибастуз /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил приступить к кампании ревакцинации населения страны от коронавируса.

"Большая часть стран приступила к ревакцинации населения. С учетом того, что мы начали активную кампанию в марте, сроки ревакцинации подошли и у нас. Правительству и акимам нужно приступить к кампании ревакцинации населения", - заявил Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе.

"Эпидемиологическая ситуация остается нестабильной - ежедневно фиксируются до 30 летальных случаев. Все это происходит на фоне снижения темпов вакцинации. Охват населения за 9 месяцев составил около 40%", - сказал глава Казахстана.

Гражданам Казахстана доступны такие вакцины, как российская "Спутник V", отечественная QazVac, а также вакцины Hayat-Vax, CoronaVac и Sinopharm. В ближайшее время ожидаются поставки 4 млн доз вакцины компании Pfizer.-0-