Токаев поручил правительству Казахстана исполнять обязанности до утверждения нового состава Кабмина

15 января, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О правительстве Республики Казахстан", согласно которому правительство страны будет исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Кабмина.

"Настоящий указ вводится в действие со дня подписания", - говорится в тексте документа.

10 января в Казахстане прошли выборы депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента), избираемых по партийным спискам. В них участвовали пять из шести зарегистрированных в стране партий: Народная партия Казахстана, правящая партия "Нур Отан", Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" ("Село"), Демократическая партия Казахстана "Ак жол" ("Светлый путь") и партия "Адал" ("Честность"). Согласно данным ЦИК, правящая партия "Нур Отан" одержала победу, получив 71,09% голосов.-0-