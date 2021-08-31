Токаев принял отставку министра обороны Казахстана после взрывов на складе боеприпасов

31 августа, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку министра обороны страны Нурлана Ермекбаева после взрывов на складе военной части в Жамбылской области на юге Казахстана.

"Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял ее", - сообщил в Facebook пресс-секретарь Президента Казахстана.

Ранее в пресс-службе Минобороны Казахстана сообщили о том, что глава ведомства Нурлан Ермекбаев готов подать в отставку после ликвидации последствий взрывов, произошедших в Жамбылской области.

В результате пожара и последующих взрывов 15 человек погибли, 98 пострадали. Среди пострадавших порядка 50 сотрудников МЧС, которые получили ранения и травмы.

Сообщение о возгорании склада боеприпасов в/ч №28349 (инженерно-саперная бригада) Министерства обороны Казахстана близ села Кайнар Байзакского района поступило вечером 26 августа. Пожар повлек за собой более 10 взрывов. В связи с этим была организована эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов.-0-