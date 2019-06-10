Токаев произведет точечные перестановки в правительстве

10 июня, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Касым-Жомарт Токаев, одержавший победу на выборах президента Казахстана, заявил, что в правительстве будут произведены точечные перестановки.

"В состав правительства будут привлекаться новые лица, в том числе молодежь. Я обещал подготовить президентский кадровый список, в который войдут 300 человек", - сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с журналистами в Акорде. Он также пообещал обновлять этот список полностью. "Когда я говорил, что будущее Казахстана принадлежит молодежи, я не кривил душой, это так и есть", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Избранный глава Казахстана также рассказал о том, какой метод работы планирует использовать в управлении страной. "Стиль - я настроен на диалог, который будет осуществляться жесткими мерами с теми, кто не справляется с работой", - заключил он.

Касым-Жомарт Токаев также поделился мнением о прошедших выборах. "Считаю, что прошедшие выборы были справедливыми, открытыми. В выборах участвовали семь кандидатов, им были созданы равные условия. Народ Казахстана поддерживает преемственность развития страны", - заключил он.-0-