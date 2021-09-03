Токаев: связанные с Афганистаном угрозы и риски очевидны

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Угрозы, исходящие из Афганистана, очевидны, поскольку после ухода военнослужащих США там осталось современное вооружение на сумму более $85 млрд. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая по видеосвязи на пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщает ТАСС.

"На мой взгляд, угрозы и риски, исходящие из этой многострадальной страны, очевидны. С уходом американцев там осталось огромное количество вооружения, причем самого современного, на сумму более $85 млрд. Сохраняются угрозы наплыва беженцев", - сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также выразил удовлетворение, что по этим непростым вопросам государства - члены Организации Договора о коллективной безопасности придерживаются единой линии.-0-