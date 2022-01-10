Токаев: ущерб от беспорядков в Казахстане может составить $2-3 млрд

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может составить $2-3 млрд. Об этом заявил Президент страны Касым-Жомарт Токаев в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, который состоялся сегодня в режиме видеоконференции, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы главы казахстанского государства, опубликованном на его сайте.

"Президент назвал произошедшие трагические события беспрецедентным актом агрессии и посягательством на нашу государственность. Он добавил, что насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, пострадало около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин", - отмечается в заявлении.

Касым-Жомарт Токаев оценил, что экономический ущерб государству может составить $2-3 млрд.

"У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака, - подчеркиваются слова главы государства в сообщении пресс-службы. - Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков, преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики с Ближнего Востока. Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция".-0-