Токаев: в эпицентре январских событий в Казахстане были преступные группировки

17 февраля, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу Qazaqstan заявил, что в эпицентре январских беспорядков в стране находились преступные группировки, террористы, которые прошли специальную подготовку.

"Это была спланированная акция. В эпицентре январских событий находились преступные группировки, террористы, которые прошли специальную подготовку и руководили бандитами и преступниками. Конечно, в этих группировках оказались и мирные граждане. Теперь наша задача состоит в том, чтобы разобраться, кто из них преступник, а кто нет. Это очень сложная работа, все станет ясно по итогам следствия", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

"Нельзя сказать, что все вышли на мирный митинг. Это полный абсурд. Ни один здравомыслящий человек никогда не поверит этому. Террористы стремились обострить ситуацию с целью подорвать стабильность в стране и запугать наш народ. А обычные граждане, пришедшие на мирный митинг, к сожалению, попались на их удочку. Мы должны, в первую очередь, защитить права таких людей. Я поручил провести тщательную проверку по каждому делу. Те, кто виновен в нарушении прав граждан, будут привлечены к ответственности", - добавил глава государства.

Кроме того, президент Казахстана объяснил, почему были попытки захватить власть в стране: "Дело в том, что заговорщики хотели повернуть вспять курс реформ. Они выступили против президента, потому что преобразования могли затронуть их личные интересы". Он пояснил, что основная цель реформ - построение справедливого общества, демонополизация, осуществление политической трансформации, ускорение экономического развития страны.

"Надо говорить открыто, что люди, которые хотели воспользоваться ситуацией в своих корыстных целях, пытались совершить coup d'etat. Это государственный переворот по-французски. Это были действия, направленные против нашей государственности, целостности страны и безопасности народа. Это мое личное мнение", - заключил глава государства.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки. Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП.-0-