Токийский Disneyland откроется 1 июля

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расположенный вблизи Токио Disneyland и прилегающий к нему парк водных аттракционов DisneySea откроются 1 июля. Об этом сообщила компания-оператор Oriental Land, информирует ТАСС.

Парки развлечений расположены в пригороде Токио на площади более 118 га, ежегодно их посещают свыше 30 млн человек.

Япония продолжает демонстрировать низкий рост количества случаев заражения новым коронавирусом, однако в Токио пятый день подряд ежедневно выявляют более 20 инфицированных. Общее число заразившихся в стране составляет почти 18,7 тыс. человек, около 970 умерли. Вместе с тем ограничения, введенные в связи с пандемией, в Японии уже полностью отменены.-0-