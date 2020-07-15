Токио повысил уровень тревоги из-за COVID-19 до максимального

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Токио в связи с распространением коронавируса повысили уровень тревоги с третьего до четвертого, максимального. Об этом сообщает японское информационное агентство Kyodo.

Правительство японской столицы призвало население к максимальной бдительности в связи с ростом новых случаев заражения COVID-19 на протяжении последних семи дней. За последние сутки в Токио зафиксировано 165 новых случаев COVID-19, в то время как месяц назад в городе выявляли около 20 заболевших.

Губернатор Токио Юрико Койке призвала жителей избегать несущественных поездок за пределы города, а также воздерживаться от посещения ночных клубов и ресторанов, которые не приняли достаточных мер для предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщалось, 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хего на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим чрезвычайной ситуации. 16 апреля власти расширили его на всю территорию страны и затем продлили до 31 мая. Не дожидаясь этого срока, правительство 14 мая объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране - в 39 из 47 префектур. Через неделю власти также приняли решение об отмене ограничительных мер в Киото, Осаке и Хего. С 25 мая режим снят в оставшихся префектурах (Токио, Канагава, Сайтама, Тиба и Хоккайдо).

Общее число зараженных COVID-19 в Японии составляет 23,2 тыс., при этом около трети всех случаев - свыше 8 тыс. - приходится на Токио. С момента вспышки скончались 997 человек.-0-