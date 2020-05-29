Токио вступает во вторую фазу ослабления ограничений из-за COVID-19

29 мая, Минск/Корр. БЕЛТА/. Токио с 1 июня вступает во вторую фазу ослабления ограничений в связи с пандемией коронавируса. В столице Японии откроются театры, спортзалы и магазины, сообщает Kyodo News со ссылкой на губернатора Токио Юрико Коикэ.

Между тем развлекательные заведения останутся закрытыми, ожидая третью, последнюю фазу снятия ограничений. Как и на нынешнем, первом этапе, рестораны и бары по-прежнему не смогут продавать алкогольные напитки после 22.00.

Что касается мероприятий в помещениях, организаторы обязаны ограничить количество участников до 100, а также соблюдать норму в 50% наполняемости заведения. Для собраний на открытом воздухе количество участников ограничено до 200 человек. По словам Юрико Коикэ, первоначально планировалось перейти ко второму этапу в субботу, 30 мая. Однако сроки перенесли, чтобы у бизнес-операторов было больше времени на подготовку и координацию действий с соседними префектурами, которые собираются предпринять аналогичные шаги.

Отвечая на вопрос о третьем этапе отмены ограничений, губернатор предположила, что это может случиться не ранее чем через две недели.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 25 мая отменил режим ЧС на всей территории страны. Однако опасения перед новой волной заболеваемости усилились после сообщения о 22 новых случаях заражения в Токио. Тем не менее Юрико Коикэ отстаивала решение начать второй этап отмены карантина, заявив, что Токио обладает достаточными возможностями для оказания медицинской помощи из-за сокращения числа пациентов с тяжелыми симптомами.-0-