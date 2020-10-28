Толпа устроила погромы во время протестов в Филадельфии

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения Национальной гвардии были развернуты в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) из-за продолжающихся вторую ночь жестоких протестов, сообщает американский журнал Newsweek.

Губернатор Пенсильвании Том Вулф призвал Национальную гвардию штата помочь полиции в патрулировании массовых демонстраций. Командование Нацгвардии заверило, что выделенные подразделения специально обучены выполнять поставленные задачи в условиях волнений, представляющих опасность для населения и объектов инфраструктуры.

Управление по чрезвычайным ситуациям Филадельфии вечером 27 октября посоветовало жителям некоторых районов Филадельфии не покидать свои дома, кроме случаев крайней необходимости. В этих районах проходили массовые демонстрации, которые переросли в насилие и жестокие грабежи. Демонстранты заполонили улицы и бросали камни, тротуарную плитку, мусорные баки и кирпичи в сотрудников правоохранительных органов. Также были замечены мародеры, которые забирали электронное оборудование и товары из магазинов крупных торговых сетей Walmart, Burlington Coat, Target и Dollar General. Злоумышленники сгружали похищенные вещи и аппаратуру в багажники автомобилей и скрывались с места происшествия. Уточняется, что в грабежах и погромах участвовали около 1 тыс. человек.

О пострадавших и задержанных пока не сообщается. В первую ночь протестов в Филадельфии пострадали около 30 полицейских. Были задержаны 33 участника акций, им предъявлены обвинения в массовых беспорядках, нападении на полицейских, грабежах и хранении огнестрельного оружия.

Протесты в Филадельфии начались после того, как полиция 26 октября застрелила в городе чернокожего молодого человека. 27-летний Уолтер Уоллис, вооруженный ножом, направлялся в сторону полицейских, которые неоднократно призывали его бросить оружие. Рядом с Уоллисом находилась его мать, которая также пыталась успокоить молодого человека. Поскольку призывы полиции не возымели действия, правоохранители несколько раз выстрелили в Уоллиса. Офицер отвез раненого в больницу, где тот скончался от полученных травм. Семья погибшего сообщила, что он страдал от психических расстройств и постоянно принимал лекарственные препараты.-0-