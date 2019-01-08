Томос об автокефалии украинской церкви временно вернут в Турцию

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Томос об автокефалии православной церкви Украины на некоторое время вернут в Турцию, чтобы его подписали все члены Синода Вселенского патриархата. Об этом сообщил руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш, информирует телеканал "112. Украина".

"Томос будет до вечера (7 января) выставлен для того, чтобы тот, кто захочет, мог подойти и увидеть этот уникальный документ. В ближайшие дни он возвратится в Стамбул, в Константинопольский патриархат, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом. Потом там должны быть подписи всех членов Вселенского Святейшего Синода патриархата. Буквально через два дня состоится Синод, где будет это сделано, и тогда уже Томос окончательно и навсегда возвратится в Украину и будет сохраняться в особых условиях", - отметил Андрей Юраш.

Ранее Томос установили в трапезном храме на территории Софии Киевской. Накануне его подписал и передал предстоятелю православной церкви Украины Вселенский патриарх Варфоломей в церкви Святого Георгия на Фанаре в Стамбуле.-0-