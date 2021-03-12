Торги на бирже Нью-Йорка завершились ростом Dow Jones и S&P 500 до рекордных значений

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ключевые котировки Нью-Йоркской фондовой биржи по итогам торгов в четверг выросли на 0,6%-2,4%, промышленный индекс Dow Jones и индекс S&P 500 обновили свой исторический максимум, сообщает ТАСС.

Как свидетельствуют данные на сайте этой торговой площадки, Dow Jones к завершению торгов вырос на 188,57 пункта (0,58%) до отметки 32 485,59. Индекс S&P 500 набрал 40,53 пункта (1,04%) и оказался на уровне 3939,34, индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 300,83 пункта (2,36%) до 13 052,90.

Такой рост эксперты связывают с подписанием президентом США Джозефом Байденом нового пакета мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объемом $1,9 трлн. "Администрация Джозефа Байдена вбросила немного дополнительного топлива на фондовые рынки, это будет ракетным топливом", - приводит агентство Bloomberg слова Криса Гэффни, руководящего направлением мировых рынков в TIAA Bank.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 2,21% до $66,12 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото повысилась на 0,15% до $1724,05 за тройскую унцию.-0-