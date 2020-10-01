Торги на Токийской фондовой бирже приостановлены до конца дня

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейшая в Азии Токийская фондовая биржа (ТФБ) не сможет возобновить работу в течение сегодняшнего дня из-за технического сбоя, сообщает ТАСС.

Как уточняется, биржа не смогла открыться из-за неисправности системы, которая отвечает за распространение рыночной информации. "Торги всеми акциями приостановлены до конца дня. Сроки восстановления системы пока не определены. Приносим извинения за неудобства, причиненные инвесторам и участникам рынка", - отмечается в сообщении ТФБ.

Из-за технического сбоя на ТФБ торги также остановили другие фондовые биржи Японии - в Саппоро, Нагое и Фукуоке. Продолжают работу только фондовая биржа Осаки и Токийская товарно-сырьевая биржа, где также торгуются нефтяные фьючерсы.-0-