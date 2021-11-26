Торги в Лондоне завершились максимальным за год падением индексов на фоне нового штамма COVID-19

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс Лондонской фондовой биржи по завершении торгов в пятницу упал на максимальные за год 3,64% на фоне опасений, что выявленный на юге Африки новый штамм коронавируса может быть более заразным, чем ранее известные варианты, сообщает ТАСС.

Индекс FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, сократился на 266 пунктов - до 7044 пунктов, достигнув таким образом самых низких показателей с 6 октября. Более широкий индекс FTSE 250 продемонстрировал падение на 3,19% - до 22 537 пунктов.

В частности, значительно снизилась стоимость акций компаний из тех отраслей, которые могут сильнее всего пострадать после введения дополнительных коронавирусных ограничений вследствие выявления штамма на юге Африки. Так, котировки германского туроператора TUI упали на 9,8% на лондонской бирже, а бумаги авиаперевозчиков EasyJet, IAG и Wizz Air - на 12,1%, 14,6% и 15,2% соответственно.

Кроме того, обнаружение новой разновидности коронавируса в Южной Африке привело к падению акций крупнейших британских банков Lloyds Banking Group, HSBC и Barclays - на 4,4%, 6,7% и 7% соответственно. Как подчеркнули аналитики, снижение банковских котировок произошло в связи с тем, что на фоне ситуации с пандемией Банк Англии, выполняющий в Соединенном Королевстве роль центробанка, вероятно, не станет повышать базовую процентную ставку, которая в настоящий момент находится на уровне 0,1%.

Первый человек, инфицированный новым штаммом B.1.1.529, был выявлен недавно в Ботсване. Согласно информации южноафриканской телерадиокорпорации SABC, речь идет о гражданине ЮАР. На сегодня наибольшее число случаев (77) заражения этим штаммом выявлено именно в ЮАР. Исследования штамма B.1.1.529 пока находятся на ранних стадиях, однако уже установлено, что он обладает 50 мутациями и, возможно, способен заражать прошедших полный курс вакцинации.-0-