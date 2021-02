Торнадо обрушился на Северную Каролину - есть погибшие и пострадавшие

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли и 10 получили ранения в результате торнадо в прибрежном округе Брансуик в Северной Каролине, сообщает телеканал Fox News.

Торнадо обрушился сегодня после полуночи, разрушив десятки домов, оборвав линии электропередачи и сломав деревья, в результате чего тысячи человек остались без электроснабжения, а некоторые оказались под завалами.

"Это нечто такое, чего я никогда раньше не видел. Много разрушений. Будет долгий процесс восстановления", - сказал шериф округа Брансуик Джон Ингрэм.

Также он добавил, что поиски пропавших без вести продолжаются, и попросил людей избегать этого района, пока бригады расчищают улицы и ищут жертв.

Ранее сообщалось, что снежный шторм продолжается в 25 штатах на Среднем Западе и в южной части США. В результате непогоды около 4 млн домов и предприятий в Техасе были обесточены. Электричества не было также у десятков тысяч человек в Миссисипи, Оклахоме, Миссури, Арканзасе. Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в семи штатах.-0-

Extensive tornado damage here at Ocean Ridge Planation. I'm walking throughout the area now. #WWAY pic.twitter.com/xRSuoFYNDS