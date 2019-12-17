Торнадо прошли по юго-востоку США: погибли три человека

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько разрушительных торнадо и штормов пронеслись по всей территории юго-восточной части Соединенных Штатов. В результате стихии два человека погибли в Алабаме и один в Луизиане, сообщает Reuters .

Большая часть торнадо и штормов были зарегистрированы 16 декабря в населенных пунктах Луизианы, Миссисипи, Алабамы и Техаса. Сообщается о многочисленных поваленных деревьях, поврежденных линиях электропередачи и разрушенных зданиях. Точные масштабы ущерба пока не называются.

В связи со стихийным бедствием по меньшей мере 28,3 тыс. человек испытывают перебои в подаче электроэнергии в Миссисипи, Луизиане и Алабаме.

Сейчас на юго-востоке США продолжают наблюдаться неблагоприятные погодные явления: сильные ветры и дожди. В утренние часы (по местному времени) 17 декабря штормы распространятся на юго-восток Джорджии, некоторые регионы Флориды и побережье Каролины.-0-