Total потребует компенсацию за поставки некачественной нефти из России

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская нефтегазовая компания Total будет требовать компенсаций за поставки в апреле из России загрязненной хлорорганикой нефти по нефтепроводу "Дружба", сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что стоимость очистки нефти может составить около $15 за баррель.

20 мая агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Total и итальянская Eni заморозили выплаты за грязную нефть из России.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Беларусь, Польшу и Украину. В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. В "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе было умышленным.

По факту загрязнения возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете РФ заявили, что грязная нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.-0-