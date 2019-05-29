Total потребует компенсацию за поставки некачественной нефти из России

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская нефтегазовая компания Total будет требовать компенсаций за поставки в апреле из России загрязненной хлорорганикой нефти по нефтепроводу "Дружба", сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что стоимость очистки нефти может составить около $15 за баррель.
20 мая агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Total и итальянская Eni заморозили выплаты за грязную нефть из России.
Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Беларусь, Польшу и Украину. В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. В "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе было умышленным.
По факту загрязнения возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете РФ заявили, что грязная нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3262 BYN
|2.327 BYN
|2.332 BYN
|USD
|2.0797 BYN
|2.088 BYN
|2.09 BYN
|RUB
|3.2221 BYN
|3.21 BYN
|3.22 BYN