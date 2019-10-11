Toyota остановила работу заводов в Японии из-за тайфуна "Хагибис"

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство автоконцерна Toyota решило приостановить работу трех заводов в Японии из-за приближающегося тайфуна "Хагибис", передает ТАСС.

К Японии приближается супертайфун По данным Корейского метеорологического агентства, тайфун предположительно обрушится на Японию в выходные, а Республику Корея обойдет.

Работа на заводах в префектурах Фукуока, Миэ и Гифу будет приостановлена 12 октября, когда ожидается основной удар тайфуна.

Сообщается, также, что с утра 12 октября будет остановлено железнодорожное сообщение, отменены сотни авиарейсов. Из-за непогоды были отменены матчи Кубка мира по регби и перенесены квалификационные заезды Гран-при Японии чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Тайфун "Хагибис" привел к масштабным перебоям в работе транспорта в Японии Крупнейший железнодорожный перевозчик Японии компания JR объявила сегодня о полном прекращении перевозок с 9.00 12 октября по местному времени (3.00 в Беларуси) до полудня 13 октября (6.00).

"Хагибис" движется к Японии с юго-востока со скоростью 25 км в час. Порывы ветра в его центральной части достигают 50 м в сек.-0-