Toyota вложит около $400 млн в производство летающих такси

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японская автомобильная корпорация Toyota заинтересована в производстве летающих такси. Для этого она вложит $394 млн в американскую компанию Joby Aviation, сообщает ТАСС.

"Воздушные перевозки были долгосрочной целью Toyota. Пока мы продолжаем нашу работу в автомобильном бизнесе, нынешнее соглашение позволяет нам устремить взгляд в небо. Мы намерены решать задачу авиаперевозок вместе с Joby и развить потенциал для преобразований в сфере транспорта", - отметил президент Toyota Акио Тоеда.

Обе компании заинтересованы в массовом производстве летающих такси. Для этого они будут совместно развивать технологии и с учетом этого выстраивать планы по сотрудничеству в дальнейшем. В перспективе под их началом может быть разработан прототип летающего такси.

Компания Joby Aviation разрабатывает 12-роторное такси. Ранее ею была создала модель S4 с шестью роторами и электрическим двигателем. Новое транспортное средство может перевозить четырех пассажиров на расстояние около 200 км.-0-