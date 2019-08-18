Трагедия в Ульяновской области: подросток убил свою семью и покончил с собой

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело об убийстве семьи в селе Патрикеево возбуждено следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.

В одном из домов около 11.00 по местному времени были обнаружены тела двух пенсионеров, их дочери и двух 4-летних детей с признаками насильственной смерти. Позже в 500-х метрах от дома рядом с вышкой сотовой связи обнаружено тело 16-летнего подростка, родственника убитых.

Источник в региональной прокуратуре сообщил, что подросток оставил предсмертную записку, в которой говорит о желании покончить с собой и переживаниях, как на это отреагируют родственники. "Для того, чтобы у них не было негативных эмоций, он решается забрать родных с собой", - сказал собеседник агентства.

Следственные органы рассматривают такой ход событий как одну из версий. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего".

Самого подростка в селе характеризуют положительно. Заместитель губернатора региона Сергей Люльков сообщил ТАСС, что парень учился в школе в соседнем селе и был отличником, увлекался компьютерами.-0-