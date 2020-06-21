Трамп анонсировал ограничения на выдачу рабочих виз

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп анонсировал приостановление выдачи нескольких типов американских виз. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Отвечая на вопрос журналиста относительно предстоящих ограничений по выдаче виз типов H1-B, которые выдаются высококвалифицированным работникам, и H2-B (сезонная рабочая виза), президент США был краток: "Мы собираемся объявить что-то о визах завтра или послезавтра".

Дональд Трамп также отметил, что уровень безработицы в США на фоне пандемии стремительно растет. По его словам, решение по визам сделает многих людей счастливыми.

Ранее СМИ сообщали, что Соединенные Штаты могут приостановить выдачу некоторых типов рабочих виз. -0-