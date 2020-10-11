Трамп больше не опасен для окружающих в плане передачи коронавируса

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли сообщил в субботу, что глава государства больше не представляет опасности для окружающих с точки зрения распространения коронавируса. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома, сообщает ТАСС.

"Я рад сообщить, что в дополнение к тому, что президент соответствует критериям центров по контролю и профилактике заболеваний, позволяющим безопасное прекращение изоляции, тест на наличие коронавируса показал, что президент больше не представляет опасности для других в плане передачи инфекции", - отмечается в тексте.

Врач заверил, что будет отслеживать состояние Трампа по мере его возвращения к активному графику.

О том, что Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусной инфекцией, стало известно 2 октября. До этого вирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс, после чего американский лидер ушел на самоизоляцию. В связи с госпитализацией Трампа его предвыборная кампания была приостановлена, а запланированные мероприятия с участием кандидата отменили либо перенесли в виртуальный формат.-0-