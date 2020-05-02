Трамп: число умерших из-за коронавируса в США может составить около 100 тыс.

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число умерших в Соединенных Штатах от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, может составить около 100 тыс., что существенно выше недавних прогнозов на этот счет. Это признал, выступая в Белом доме, президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

"Будем надеяться, что мы выйдем на уровне ниже 100 тыс. умерших. Что все равно является ужасным показателем", - сказал американский лидер, комментируя борьбу с распространением нового коронавируса. 17 апреля Дональд Трамп заявлял, что заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа, по всей видимости, унесет в США жизни порядка 60-65 тыс. человек.

"Благодаря тому, что мы выровняли кривую (роста числа зараженных. - Прим. ТАСС), замедлили темпы распространения (нового коронавируса. - Прим. ТАСС) и масштабно расширили свой потенциал в сфере здравоохранения, мы теперь находимся в процессе постепенного повторного открытия своей страны", - добавил президент США, имея в виду отмену санитарных ограничений.-0-