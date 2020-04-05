Трамп: действие ограничений в экономике США из-за коронавируса не должно затянуться на месяцы

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действие различных ограничений, введенных руководством Соединенных Штатов Америки в экономической сфере на фоне пандемии коронавируса, не должно затянуться на месяцы. Об этом заявил на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

"Администрация работает эффективно для предотвращения распространения инфекции. Мы обязаны подавить вирус как можно скорее. Но мы и должны вернуться к работе, должны снова открыть страну, это не должно занять месяцы и месяцы. Страна не создавалась для того, чтобы быть закрытой. Мы так лишь причиняем людям боль", - сказал Дональд Трамп.

Более 300 тыс. человек заразились коронавирусом в США В США зарегистрировано 300 915 случаев заражения коронавирусом. От вызванных COVID-19 болезней скончались 8 162 человека, выздоровели 14 459 пациентов.

Президент США 29 марта объявил о продлении до 30 апреля действия санитарных ограничений. На территории США работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки, рестораны и кафе принимают заказы только на вынос. Спортзалы, магазины одежды, спа-салоны, кинотеатры и театры закрыты. Ранее Дональд Трамп допускал вариант снятия части ограничений к 12 апреля.

По данным Министерства труда США, за последние две недели марта число заявок на получение пособия по безработице увеличилось до рекордных 6,6 млн. Вызванный коронавирусом кризис уже привел к потере 701 тыс. рабочих мест.

США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом - свыше 308 тыс. Умерли более 8,4 тыс. человек.-0-